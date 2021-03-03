Москва будет реагировать на новые американские санкции, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично - МИД РФ

07:42 Источник: Интерфакс

Москва отреагирует на новые санкции США, но это будет не обязательно симметричный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее комментарий в связи с новыми антироссийскими санкциями США размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

"Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага". "Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А.Навального некими "боевыми химикатами". Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - заявила Захарова.