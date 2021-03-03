Представитель Киева в одностороннем порядке покинула переговоры гумподгруппы – ДНР

08:20

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Галина Третьякова в одностороннем порядке покинула вчерашние переговоры в онлайн-формате. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова.

«С самого начала конференции представительница Киева (Галина Третьякова – прим. ДАН) придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушала установленный порядок ведения заседания. В ответ на замечания по этому поводу выступила с рядом откровенно оскорбительных тезисов в адрес Республик и РФ, являющейся посредником в Минском процессе. А после этого в одностороннем порядке просто покинула переговоры, тем самым саботировав обсуждение ключевых вопросов гуманитарного блока», – отметила Морозова.

По ее словам, такое поведение выглядит особо цинично на фоне нынешней обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

ДАН