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Патриарх Кирилл наградил Мишустина церковным орденом

11:00 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя правительства РФ Михаила Мишустина в день его 55-летия орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

"Выражая признательность за неизменную поддержку общественных инициатив Московского патриархата, надеюсь на дальнейшее продолжение плодотворного соработничества ради утверждения в народе нашем непреходящих нравственных ценностей, а также принципов мира, согласия и справедливости. Во внимание к особому вкладу в развитие церковно-государственных отношений в Российской Федерации и в связи с 55-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в патриаршем поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в среду.

Орден Даниила Московского, имеющий три степени, был учрежден определением патриарха Пимена и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1988 года. Этот орден, согласно церковному положению о наградах, вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.

Патриарх пожелал премьеру крепости сил и успехов в идущих на пользу страны начинаниях, особо отметив его заслуги в борьбе с пандемией. "За годы трудов на различных должностях Вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает Вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти, - цитирует патриарха Кирилла сайт РПЦ. - Особо хотел бы отметить активные действия возглавляемого Вами российского правительства в борьбе с распространением губительного поветрия, принятые взвешенные и эффективные решения в этом направлении".

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