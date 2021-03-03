Пашинян заявил, что пойдет на досрочные выборы в случае подписания соглашения с оппозицией
17:40 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Армении готовы провести внеочередные парламентские выборы, если оппозиционные силы подпишут с ними соответствующий меморандум. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция - а главное, парламентская оппозиция - согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]. В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации", - заявил он.
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