Пашинян заявил, что пойдет на досрочные выборы в случае подписания соглашения с оппозицией

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Армении готовы провести внеочередные парламентские выборы, если оппозиционные силы подпишут с ними соответствующий меморандум. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция - а главное, парламентская оппозиция - согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]. В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации", - заявил он.