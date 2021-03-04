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В США приняли законопроект о полицейской реформе, названный в честь афроамериканца Джорджа Флойда

07:00 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о полицейской реформе, названный в честь афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году при попытке его задержания правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты американского законодательного органа, в поддержку инициативы высказались 220 конгрессменов. Против проголосовали 212 законодателей. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату.

Законопроект, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность правоохранителей, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

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