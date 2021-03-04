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МЭР предложило информировать самозанятых о господдержке через портал госуслуг

07:23 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономического развития РФ предложило информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал госуслуг. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс- службе министерства.

"Минэкономразвития России внесло в правительство проект распоряжения, расширяющий перечень услуг, которые должны быть доступны для получения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписок из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций", - сказали в пресс-службе.

Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени, сказал директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталий Злобин.

В Банке России уверены, что "предлагаемые Минэкономразвития нововведения позволят значительно снизить риски недобросовестных практик на финансовом рынке". Позицию регулятора процитировала пресс-служба министерства.

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