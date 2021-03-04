Политолог объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине
08:54 04.03.2021
На Украине до сих пор много пророссийски настроенных граждан так как они видят, насколько сильно улучшилась экономическая ситуация в России за последние 20 лет. Такое мнение 3 марта высказал украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий»
«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — сказал Белашко.
Накануне Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому более 40% жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят 7% украинцев.
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