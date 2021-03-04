0
0
0
НОВОСТИ

Прототип Starship взорвался через несколько минут после успешной посадки

09:05 04.03.2021 Источник: Газета.Ru

Прототип космического корабля Starship SN10, разработанного американской компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после первой за все время испытаний успешной посадки. Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Взрыв произошел примерно через 8 минут после посадки.

Ранее сообщалось, что протитип Starship SN10 впервые совершил посадку, до этого все тестовые полеты завершались взрывом корабля при приземлении. Последние испытания были проведены со второй попытки, так как в первый раз запуск коробля экстренно отменили сразу после начала работы двигателей.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 04.03.2021
Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области
0
35
08:54 04.03.2021
Политолог объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине
0
65
08:53 04.03.2021
Хуситы атаковали нефтезавод в саудовской Джидде при помощи беспилотника
0
54
08:49 04.03.2021
США пообещали больше не продвигать силой демократию в мире
0
63
08:38 04.03.2021
Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Киева в диалоге – МИД ЛНР
0
86
08:20 04.03.2021
Лев Пономарев подал иск с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов
0
104
08:08 04.03.2021
Суд сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела соратницы Навального Любови Соболь о проникновении в чужое жилище
0
126
07:59 04.03.2021
США готовы к диалогу с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности - Белый дом
0
136
07:45 04.03.2021
Facebook отменяет запрет на политическую рекламу
0
138
07:34 04.03.2021
Российские пользователи столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram
0
182

Возврат к списку