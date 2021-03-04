Прототип Starship взорвался через несколько минут после успешной посадки
09:05 04.03.2021 Источник: Газета.Ru
Прототип космического корабля Starship SN10, разработанного американской компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после первой за все время испытаний успешной посадки. Трансляция велась на YouTube-канале NASA.
Взрыв произошел примерно через 8 минут после посадки.
Ранее сообщалось, что протитип Starship SN10 впервые совершил посадку, до этого все тестовые полеты завершались взрывом корабля при приземлении. Последние испытания были проведены со второй попытки, так как в первый раз запуск коробля экстренно отменили сразу после начала работы двигателей. Газета.Ru
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