На МКС замазали герметиком первую трещину
17:32 04.03.2021 Источник: Интерфакс
Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл специальным герметиком первую трещину на станции, в Центре управления полетами похвалили космонавта Сергея Рыжикова за хорошую работу.
"Достаточно, Сереж. По краям чуть-чуть пройдись. Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.
Ранее экипаж просверлили два отверстия по краям трещины. Это было необходимо для того, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После выполнения сверления экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.
По словам представителя ЦУП, специальная смесь будет застывать на протяжении полутора часов, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.
Накануне пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.
В среду космонавт Сергей Рыжиков провел совместный осмотр трещины вместо с астронавтом NASA Шэннон Уолкер.
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