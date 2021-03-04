На МКС замазали герметиком первую трещину

17:32 Источник: Интерфакс

Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл специальным герметиком первую трещину на станции, в Центре управления полетами похвалили космонавта Сергея Рыжикова за хорошую работу.

"Достаточно, Сереж. По краям чуть-чуть пройдись. Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее экипаж просверлили два отверстия по краям трещины. Это было необходимо для того, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После выполнения сверления экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

По словам представителя ЦУП, специальная смесь будет застывать на протяжении полутора часов, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.

Накануне пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

В среду космонавт Сергей Рыжиков провел совместный осмотр трещины вместо с астронавтом NASA Шэннон Уолкер.