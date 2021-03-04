Лоялисты предупредили о риске возобновления конфликта в Ольстере из-за последствий Brexit
18:40 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстремистские группировки лоялистов Северной Ирландии предупредили руководство Великобритании и Ирландии об угрозе возобновления конфликта в Ольстере из-за последствий Brexit. Как сообщила в четверг газета "Белфаст телеграф", три незаконных вооруженных формирования заявили о том, что временно перестают поддерживать Белфастское соглашение 1998 года, позволившее прекратить многолетнее кровавое противостояние протестантской и католической общин Северной Ирландии.
"Если вы или ЕС не готовы уважать [Белфастское] соглашение во всей его полноте, то вы будете нести ответственность за уничтожение этого соглашения", - говорится в тексте послания, направленном премьер-министру Великобритании Борису Джонсону организацией, представляющей все три группировки. "Белфаст телеграф" отмечает, что похожее по содержанию послание было адресовано главе правительства Ирландии Михолу Мартину.
Причиной недовольства радикалов стали проблемы с поставками товаров из Великобритании в Северную Ирландию, которые наблюдаются с начала года вслед за окончанием переходного периода после Brexit. Являющийся частью соглашения о Brexit протокол по Северной Ирландии гарантирует сохранение прозрачной границы между Ольстером, покинувшим ЕС в составе королевства, и Республикой Ирландия, являющейся членом Евросоюза. Так как протокол позволяет Северной Ирландии оставаться частью таможенной территории ЕС, процедуру таможенного контроля теперь необходимо осуществлять при ввозе в Северную Ирландию товаров из Англии, Шотландии и Уэльса. Лоялисты считают это угрозой целостности страны, нарушением Белфастского соглашения и настаивают на "беспрепятственном перемещении товаров, услуг и граждан" между всеми частями Соединенного Королевства.
В послании говорится, что лоялисты будут прибегать к "мирному и демократическому протесту", выражая свою позицию. При этом авторы послания призывают "не недооценивать силу эмоций, которые вызывает эта проблема". В феврале работа временных таможенных пунктов в портах Ольстера была приостановлена из-за сообщений о том, что их сотрудникам угрожали насилием. Пункты вновь заработали после того, как полиция пришла к выводу об отсутствии реальной угрозы.
Ситуация вокруг североирландского протокола обострилась в среду, когда британское правительство в одностороннем порядке продлило до 1 октября льготный период, действующий в отношении ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. Льготный период, который должен был истечь 1 апреля, позволяет британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов при отправке товаров в Ольстер. Лондон принял решение о его продлении под давлением предпринимателей, предупреждавших, что введение более строгих проверок и требований к оформлению документов в апреле грозит перебоями в поставках, из-за чего полки в магазинах Ольстера могут опустеть.
В Евросоюзе действия британской стороны встретили резкой критикой, обвинив Лондон в нарушении условий соглашения о Brexit и пригрозив королевству судом.
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