В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова
22:00 04.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США нашли утерянное стихотворение Владимира Набокова. Речь идёт о произведении «Сетование Человека Будущего» о влюблённом Супермене.
По информации газеты The Guardian, рукопись пролежала в библиотеке редких книг Йельского университета почти 80 лет. Её обнаружил литературовед, переводчик и автор книги «Прочтение Набокова» Андрей Бабиков.
Владимир Набоков написал это стихотворение летом 1942 года. Затем он отнёс рукопись редактору журнала New Yorker Чарльзу Пирсу, однако тот её отверг, предположив, что читатели «вряд ли поймут» смысл стихотворения. Говорит Москва
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