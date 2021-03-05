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Около 40% россиян недовольны развитием своей карьеры - опрос

12:00 05.03.2021 Источник: Интерфакс

Развитие своей карьеры в худшем направлении, чем планировалось 10 лет назад, отмечают 38% работающих россиян, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше этот показатель составляет 40%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

О том, что карьера идёт хуже, чем предполагалось, чаще всех сообщают экономисты (58%), инженерно-технические работники (49%), психологи (46%), показывают результаты исследования.

В свою очередь, 15% россиян считают, что их карьера развивается по намеченному плану, и даже идёт быстрее, чем планировалось, отмечают в SuperJob.ru. Среди профессиональных групп наибольшая доля таких респондентов приходится на врачей и медицинских сестёр - 29% и 28% опрошенных соответственно.

Среди программистов и маркетологов доволен своей карьерой каждый четвёртый (по 25% респондентов соответственно), почти столько же респондентов, которым удалось реализовать и даже перевыполнить свои карьерные планы, приходится на администраторов, дизайнеров и юристов (по 24% респондентов).

Почти каждый четвёртый (24%) сообщил, что 10 лет назад не строил карьерных планов, 23% респондентов затруднились ответить на вопрос, планировали ли они своё продвижение по служебной лестнице, отмечают в SuperJob.ru.

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