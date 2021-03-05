Минтрансу предложили брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах
12:20 05.03.2021 Источник: Известия
В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Ведомство в своем заключении указало на социально-негативные риски платной регистрации, уточнил собеседник издания. Реализация идеи обяжет пассажира иметь технические средства, чтобы реализовать свое право на перелет, отметили эксперты.
«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Инициатива направлена в Минтранс, уточнили они. Предложение предусматривает, что нужно внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры, добавил собеседник «Известий».
В Минтрансе сказали «Известиям», что никаких решений по данному вопросу не принималось.
Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Известиям», что речь об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. По его словам, сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией.
Предложенное нововведение позволило бы пассажирам выбирать — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, уточнил источник «Известий» в крупной авиакомпании. Стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, сказал собеседник издания.
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