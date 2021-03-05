Более 50% россиян хотят оказывать помощь социально незащищенным жителям РФ - опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных россиян (51%) заявили о своем желании оказывать помощь пожилым и социально незащищенным категориям граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса о развитии волонтерского движения в России, который провела центральная общественная приемная председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с 17 по 24 февраля.

"В исследовании приняли участие более 11 тыс. человек по всей стране, большинство из них - добровольцы. 51% респондентов хотели бы оказывать помощь пожилым и социально незащищенным категориям граждан", - приводит данные опроса пресс-служба единороссов в пятницу.

В частности, 9% респондентов готовы организовывать бесплатный досуг для соседей и жителей своего микрорайона, 6% граждан своим долгом считают помощь животным и еще 6% хотели бы заниматься экологическим направлением, говорится в результатах опроса. При этом более 90% опрошенных готовы принимать участие в благоустройстве своего двора и микрорайона, примерно столько же хотят приходить на субботники.

Как отметила председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, у людей "есть запрос на то, чтобы волонтерская помощь продолжалась и после завершения пандемии". "Здесь может быть множество направлений. Это не только материальная и физическая помощь, но и участие в патриотических, экологических акциях", - сказала Одинцова.

Она добавила, что в период пандемии помощь волонтеров оказалась жизненно необходимой. "Очень важно было поддержать семьи врачей, самих врачей, которые шли в красную зону, каждый день рисковали жизнью и спасали нас с вами. Всегда будут те, кто от чистого сердца готов помогать. И наше исследование демонстрирует искреннее желание людей заниматься волонтерством", - отметила Одинцова.

Медведев на второго социальном онлайн-форуме "Единой России" 26 января поручил провести опрос по теме волонтерской деятельности. Он отметил, что для партии важны инициативы, которые предлагают добровольцы по результатам своей работы. Центральная общественная приемная председателя "Единой России" регулярно проводит опросы. Предыдущие исследования были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на удаленке, развитию внутреннего туризма, а также темам здравоохранения и ЖКХ.