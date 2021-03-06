Словакия не откажется от "Спутника V" только потому, что вакцина сделана в России
09:20 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия не намерена отказываться от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию. С таким заявлением выступил вечером в пятницу премьер-министр Словакии Игор Матович.
"Итак, "Спутник [V]" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад", - написал Матович на своей странице в "Фейсбуке".
Премьер подчеркнул, что Словакия является неотъемлемой частью ЕС, но не будет на основании этого отказываться от "качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России".
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