Со вторника москвичей ожидают морозы до 20-21 градуса - Вильфанд
09:15 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сильное понижение температуры в первый рабочий день недели: 15-17, даже до 20 градусов мороза ночью по области, дневные температуры - 8-10 градусов мороза, на севере региона - до 13 градусов мороза. В среду температура еще ниже - ночные морозы будут до 21 градуса. Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на 3 градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас", - сообщил он.
По словам Вильфанда, температура воздуха будет на 10 градусов ниже нормы 10 марта в столичном регионе.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 1 градус мороза - 1 градуса тепла, в понедельник - 5-3 градуса мороза, во вторник - 10-8 градусов мороза, в среду - 12-7 градусов мороза, в четверг - 9-4 градуса мороза.
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