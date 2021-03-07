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Вузам разрешили проводить промежуточную аттестацию дистанционно с использованием биометрии

13:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в 2021/2022 учебном году дистанционно. Право принять такое решение руководству учебного заведения дает подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление, сообщила пресс-служба кабмина в воскресенье.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам необходимо будет зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

"Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена", - пояснили в пресс-службе.

Дистанционный формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, которые смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

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