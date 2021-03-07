Блокировка поста ТАСС в "Фейсбуке" является актом цензуры - Мизулина

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировка поста ТАСС в "Фейсбуке" - акт цензуры со стороны данной американской социальной сети. Такое мнение корр. ТАСС высказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.



Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала заметку ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. Эта информация отмечена в соцсети как "ложная". Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно.



"Это очередной пример цензуры со стороны интернет- платформы "Фейсбук". В прошом году был принят закон о защите прав пользователей интернета от таких противозаконных действий со стороны интернет-гигантов. В эту ситуацию должен вмешаться Роскомнадзор и потребовать от "Фейсбука" восстановить эти публикации, тем более что они основаны на официальных данных", - сказала Мизулина.



Глава Лиги считает, что блокировка - это попытка "пресечь точку зрения ТАСС и других россйиских СМИ, которые говорят, чем некоторые граждане Украины занимаются на территории России". По ее словам, Лига зафиксировала призывы участвовать в незаконных акциях в январе и феврале со стороны украинских граждан. "Мы уже знаем, что в этих акциях и пропаганде принимали участие граждане Украины. И не единичное такое экстремистское сообщество", - добавила она.



Мизулина также напомнила, что у Роскомнадзора есть полномочия для того, чтобы оштрафовать платформу за такие незаконные действия, если она не будет восстанавливать упомянутые публикации.



