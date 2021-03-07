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В Иране в 2023 году откроется посольство Ирландии

20:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени в ходе переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, которые прошли в воскресенье в Тегеране, подтвердил ранее озвученные планы об открытии посольства в Иране в 2023 году.

"Министр иностранных дел Ирландии еще раз объявил, что, согласно заключенным договоренностям, шаг за шагом страна [будет делать шаги] по открытию посольства в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние проблемы, ситуацию в Ближневосточном регионе и ядерную сделку. "Глав МИД Ирландии заявил, что его страна готова в качестве непостоянного члена СБ ООН содействовать процессу [возвращения к ядерной сделке]", - сообщает пресс-служба.

2 марта правительство Ирландии приняло решение об открытии посольства страны в Иране к 2023 году. Возвращение дипломатического представительства будет осуществляться постепенно. Так, на первом этапе в этом году в посольстве Германии в Тегеране появится поверенный в делах Ирландии.

Ирландское посольство в Иране было закрыто в 2012 году. По официально версии, дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в связи с правительственной программой по сокращению расходов.

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