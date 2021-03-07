В Иране в 2023 году откроется посольство Ирландии
20:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министр иностранных дел Ирландии еще раз объявил, что, согласно заключенным договоренностям, шаг за шагом страна [будет делать шаги] по открытию посольства в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, стороны обсудили двусторонние проблемы, ситуацию в Ближневосточном регионе и ядерную сделку. "Глав МИД Ирландии заявил, что его страна готова в качестве непостоянного члена СБ ООН содействовать процессу [возвращения к ядерной сделке]", - сообщает пресс-служба.
2 марта правительство Ирландии приняло решение об открытии посольства страны в Иране к 2023 году. Возвращение дипломатического представительства будет осуществляться постепенно. Так, на первом этапе в этом году в посольстве Германии в Тегеране появится поверенный в делах Ирландии.
Ирландское посольство в Иране было закрыто в 2012 году. По официально версии, дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в связи с правительственной программой по сокращению расходов.
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