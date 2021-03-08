0
0
0
НОВОСТИ

В США за рекордные $1,79 млн продана карточка с баскетболистом Коби Брайантом

09:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекционная карточка с изображением погибшего в прошлом году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта (1978-2020) ушла с молотка аукциона Goldin Auctions ("Голдин окшнз") за рекордные 1 795 800 долларов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба данного аукционного дома, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования.

"Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта - 1 795 800 долларов", - говорится в сообщении на странице аукционного дома в "Фейсбуке". Информации о личности покупателя не приводится.

Как отмечает агентство Рейтер, эта карточка, выпущенная компанией Topps ("Топпс"), - одна из двух в мире, сохранившихся в настолько идеальном состоянии. На стоимость также повлияла и всемирная известность легендарного баскетболиста, погибшего вместе со своей дочерью Джинной при крушении вертолета 26 января прошлого года. "Тот факт, что финальная цена составила 1 млн 795 тыс. долларов, абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любим по всему миру", - приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 08.03.2021
Жесткие карантинные меры вводятся в Финляндии на три недели
0
16
20:20 07.03.2021
В Иране в 2023 году откроется посольство Ирландии
0
638
20:10 07.03.2021
В "Геликон-опере" покажут костюмы Андрея Миронова и письмо ему от Де Ниро
0
639
20:00 07.03.2021
Разрешенные акции против мер из-за коронавируса в Праге переросли в несанкционированные
0
687
19:10 07.03.2021
В Москве 8 марта ожидается аномальный холод - Вильфанд
0
839
18:30 07.03.2021
Блокировка поста ТАСС в "Фейсбуке" является актом цензуры - Мизулина
0
658
18:20 07.03.2021
В Дагестане возобновлено электроснабжение потребителей - энергокомпания
0
660
18:10 07.03.2021
Принц Гарри с супругой начали войну против королевской семьи - СМИ
0
821
17:30 07.03.2021
Из-за остановки газоснабжения в Донецкой области на Украине возбуждено уголовное дело
0
805
17:20 07.03.2021
В Минске за сопротивление милиции арестованы четыре участника встречи оппозиции
0
762

Возврат к списку