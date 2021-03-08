В США за рекордные $1,79 млн продана карточка с баскетболистом Коби Брайантом

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекционная карточка с изображением погибшего в прошлом году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта (1978-2020) ушла с молотка аукциона Goldin Auctions ("Голдин окшнз") за рекордные 1 795 800 долларов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба данного аукционного дома, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования.



"Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта - 1 795 800 долларов", - говорится в сообщении на странице аукционного дома в "Фейсбуке". Информации о личности покупателя не приводится.



Как отмечает агентство Рейтер, эта карточка, выпущенная компанией Topps ("Топпс"), - одна из двух в мире, сохранившихся в настолько идеальном состоянии. На стоимость также повлияла и всемирная известность легендарного баскетболиста, погибшего вместе со своей дочерью Джинной при крушении вертолета 26 января прошлого года. "Тот факт, что финальная цена составила 1 млн 795 тыс. долларов, абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любим по всему миру", - приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.



Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.

