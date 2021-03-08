В борьбе с климатическими вызовами РФ может сыграть важную роль - британский посол в РФ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может стать одной из ведущих стран во всеобщей борьбе с глобальным потеплением и другими экологическими проблемами. Об этом заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт на церемонии открытия благотворительного хоккейного матча на льду замерзшего озера Байкал в рамках программы The Last Game ("Последняя игра"), посвященной проблемам изменения климата.



"Проблемы экологии, проблемы изменения климата - общие для нас всех, их необходимо решать. Все страны должны работать вместе, чтобы преодолеть эту общую угрозу, и Россия здесь играет важную роль", - сказала она.



Дипломат напомнила, что в ноябре текущего года Великобритания проведет 26-ю Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Она станет переломным моментом, когда весь мир должен будет сообща договориться о решающих мерах для предотвращения катастрофического глобального потепления. Пора действовать. Я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе. Будущее поколение увидит в нас тех, кто нашел решение этой проблеме", - добавила Броннерт.



