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В борьбе с климатическими вызовами РФ может сыграть важную роль - британский посол в РФ

09:15 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может стать одной из ведущих стран во всеобщей борьбе с глобальным потеплением и другими экологическими проблемами. Об этом заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт на церемонии открытия благотворительного хоккейного матча на льду замерзшего озера Байкал в рамках программы The Last Game ("Последняя игра"), посвященной проблемам изменения климата.

"Проблемы экологии, проблемы изменения климата - общие для нас всех, их необходимо решать. Все страны должны работать вместе, чтобы преодолеть эту общую угрозу, и Россия здесь играет важную роль", - сказала она.

Дипломат напомнила, что в ноябре текущего года Великобритания проведет 26-ю Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Она станет переломным моментом, когда весь мир должен будет сообща договориться о решающих мерах для предотвращения катастрофического глобального потепления. Пора действовать. Я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе. Будущее поколение увидит в нас тех, кто нашел решение этой проблеме", - добавила Броннерт.

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