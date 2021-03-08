После планового отключения возобновил работу первый энергоблок БелАЭС - Минэнерго
10:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - сообщили в Минэнерго.
Ведомство сообщило, что в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.
В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. "К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:10 08.03.2021
- Давление США на Турцию из-за С-400 может иметь обратные последствия - представитель Эрдогана
- 09:20 08.03.2021
- Цвет кожи ребенка принца Гарри и Меган Маркл серьезно обеспокоил королевскую семью - СМИ
- 09:15 08.03.2021
- В борьбе с климатическими вызовами РФ может сыграть важную роль - британский посол в РФ
- 09:10 08.03.2021
- В США за рекордные $1,79 млн продана карточка с баскетболистом Коби Брайантом
- 09:05 08.03.2021
- Жесткие карантинные меры вводятся в Финляндии на три недели
- 20:20 07.03.2021
- В Иране в 2023 году откроется посольство Ирландии
- 20:10 07.03.2021
- В "Геликон-опере" покажут костюмы Андрея Миронова и письмо ему от Де Ниро
- 20:00 07.03.2021
- Разрешенные акции против мер из-за коронавируса в Праге переросли в несанкционированные
- 19:10 07.03.2021
- В Москве 8 марта ожидается аномальный холод - Вильфанд
- 18:30 07.03.2021
- Блокировка поста ТАСС в "Фейсбуке" является актом цензуры - Мизулина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать