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После планового отключения возобновил работу первый энергоблок БелАЭС - Минэнерго

10:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети. Об этом говорится в сообщении, которое распространило в понедельник Министерство энергетики Белоруссии.

"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - сообщили в Минэнерго.

Ведомство сообщило, что в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. "К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259", - говорится в сообщении.

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