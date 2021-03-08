После планового отключения возобновил работу первый энергоблок БелАЭС - Минэнерго

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети. Об этом говорится в сообщении, которое распространило в понедельник Министерство энергетики Белоруссии.



"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - сообщили в Минэнерго.



Ведомство сообщило, что в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.



В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. "К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259", - говорится в сообщении.



