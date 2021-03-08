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После положительного теста на COVID-19 Асад с супругой находятся на карантине - канцелярия

16:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой объявили, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине. Как сообщила в понедельник канцелярия главы государства, состояние сирийского лидера и его супруги стабильное. "Президент Асад с супругой будут выполнять свои обязанности в обычном режиме в период домашнего карантина, который продлится две-три недели", - указывается в заявлении.

В нем говорится, что президентская чета, почувствовав легкое недомогание, сопровождавшееся, симптомами схожими с заражением коронавирусом, прошли ПЦР-тестирование. "Результат показал, что они [президент Башар Асад и супруга Асма] инфицированы COVID-19, однако оба находятся в хорошем, стабильном состоянии", - отметила канцелярия.

В документе подчеркивается, что Асад с супругой "приветствуют медицинский персонал, работающий на передовой линии борьбы с коронавирусом, и призывают всех сирийцев в максимально возможной степени соблюдать профилактические меры".

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