После положительного теста на COVID-19 Асад с супругой находятся на карантине - канцелярия
16:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В нем говорится, что президентская чета, почувствовав легкое недомогание, сопровождавшееся, симптомами схожими с заражением коронавирусом, прошли ПЦР-тестирование. "Результат показал, что они [президент Башар Асад и супруга Асма] инфицированы COVID-19, однако оба находятся в хорошем, стабильном состоянии", - отметила канцелярия.
В документе подчеркивается, что Асад с супругой "приветствуют медицинский персонал, работающий на передовой линии борьбы с коронавирусом, и призывают всех сирийцев в максимально возможной степени соблюдать профилактические меры".
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