0
0
101
НОВОСТИ

Лукашенко последний диктатор Европы, считает госсекретарь США

19:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.

Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии. Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. "В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - заявил Блинкен. Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии. "Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: "Справедливые выборы в Белоруссии укрепят также нашу собственную (американскую - прим. ТАСС) демократию".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 08.03.2021
В сентябре вновь откроются все школы в Нью-Йорке - мэр
0
73
18:20 08.03.2021
Папа Римский Франциск считает что, женщины двигают историю вперед
0
141
18:10 08.03.2021
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
0
152
17:30 08.03.2021
Визит Папы Римского в Ирак стал историческим событием - Байден
0
232
17:10 08.03.2021
Заявлениям Меган Маркл о расизме привлекло внимание лидера британской оппозиции
0
265
16:20 08.03.2021
После положительного теста на COVID-19 Асад с супругой находятся на карантине - канцелярия
0
287
16:10 08.03.2021
Проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС будет представлен 17 марта
0
309
15:20 08.03.2021
При взрывах на армейской базе в Экваториальной Гвинее погибли 30 человек - агентство
0
317
15:10 08.03.2021
Закрытие ресторанов и баров на три недели одобрено парламентом Финляндии
0
305
14:20 08.03.2021
Мужчина подозреваемый в убийстве 6-летнего сына является сотрудником полиции - МВД РФ
0
393

Возврат к списку