Лукашенко последний диктатор Европы, считает госсекретарь США
19:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии. Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. "В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - заявил Блинкен. Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии. "Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии", - подчеркнул шеф американской дипломатии.
При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: "Справедливые выборы в Белоруссии укрепят также нашу собственную (американскую - прим. ТАСС) демократию".
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