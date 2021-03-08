Лукашенко последний диктатор Европы, считает госсекретарь США

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.



Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии. Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. "В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - заявил Блинкен. Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии. "Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии", - подчеркнул шеф американской дипломатии.



При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: "Справедливые выборы в Белоруссии укрепят также нашу собственную (американскую - прим. ТАСС) демократию".



