В сентябре вновь откроются все школы в Нью-Йорке - мэр
19:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он выразил уверенность в том, что "школы на 100% вернутся [к работе] в сентябре". Де Блазио уточнил, что 22 марта в крупнейшем мегаполисе США к очному посещению занятий вновь смогут вернуться многие ученики старших классов.
В управлении образования города уточнили, что речь идет примерно о 55 тыс. старшеклассников. Ученики средних классов в Нью-Йорке по большей части вернулись к очным занятиям в конце февраля.
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