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В сентябре вновь откроются все школы в Нью-Йорке - мэр

19:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нью-Йорка планируют, что к сентябрю все школы в крупнейшем мегаполисе США вновь откроются для посещения, ранее они были закрыты из-за пандемии. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировали на его официальном сайте.

Он выразил уверенность в том, что "школы на 100% вернутся [к работе] в сентябре". Де Блазио уточнил, что 22 марта в крупнейшем мегаполисе США к очному посещению занятий вновь смогут вернуться многие ученики старших классов.

В управлении образования города уточнили, что речь идет примерно о 55 тыс. старшеклассников. Ученики средних классов в Нью-Йорке по большей части вернулись к очным занятиям в конце февраля.

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