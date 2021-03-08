В сентябре вновь откроются все школы в Нью-Йорке - мэр

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нью-Йорка планируют, что к сентябрю все школы в крупнейшем мегаполисе США вновь откроются для посещения, ранее они были закрыты из-за пандемии. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировали на его официальном сайте.



Он выразил уверенность в том, что "школы на 100% вернутся [к работе] в сентябре". Де Блазио уточнил, что 22 марта в крупнейшем мегаполисе США к очному посещению занятий вновь смогут вернуться многие ученики старших классов.



В управлении образования города уточнили, что речь идет примерно о 55 тыс. старшеклассников. Ученики средних классов в Нью-Йорке по большей части вернулись к очным занятиям в конце февраля.



