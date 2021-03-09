Лавров откроет турне по странам Ближнего Востока рабочей поездкой в ОАЭ

07:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет ряд встреч в ходе своей рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби станет первым пунктом турне главы МИД РФ по Аравийскому полуострову, которое предполагает также посещение Саудовской Аравии и Катара.

Россию и страны Персидского залива связывают тесные контакты. Так, этой зимой Москву посетили главы внешнеполитических ведомств ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Программа пребывания в Абу-Даби предусматривает беседы Лаврова с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Новые перспективы кооперации

Как указали в МИД РФ, встречи Лаврова в ОАЭ призваны стать важной составляющей частью двустороннего политического диалога, в рамках которого президент РФ Владимир Путин поддерживает "регулярные доверительные контакты" с лидерами аравийских монархий.

В частности, стороны обсудят дальнейшее наращивание деловой кооперации в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на высшем уровне. Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, двусторонний товарооборот России и ОАЭ за 2020 год увеличился на 78% и, как подчеркнули на Смоленской площади, "достиг исторического максимума в $3,27 млрд". Российская сторона также подтверждает имеющиеся планы по проведению в текущем году очередного пленарного заседания двусторонней межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Предыдущее заседание комиссии состоялось в октябре 2019 года.

Развивается взаимодействие РФ и ОАЭ в инвестиционной сфере, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В рамках совместных платформ с профильными структурами ОАЭ реализованы проекты на $2,3 млрд, напомнили в российском дипведомстве.

Стороны также рассмотрят согласование новых проектов в целом ряде отраслей, таких как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, мирное использование космического пространства. "Будет акцентирована востребованность межрегионального сотрудничества России и упомянутых арабских государств", - указали в российском дипведомстве.

Отдельное внимание будет уделено активизации культурно- гуманитарных связей. "Важным стимулирующим фактором остается при этом действующий с ОАЭ и Катаром безвизовый режим для владельцев обычных паспортов", - отметили в МИД.