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2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж

11:00 09.03.2021 Источник: РБК

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, сообщили РБК в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России. По его подсчетам, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Тем самым, констатируют аналитики, был побит рекорд 2018 года — тогда за рубеж были поставлены 78,5 млн т продукции АПК на $25,8 млрд.

В прошлом году Россия также впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия в стоимостном выражении, то есть заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году, по данным Росстата, на которые ссылается Сизов, составил около $29,7 млрд, то есть на $1 млрд меньше, чем экспорт.

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