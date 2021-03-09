2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
11:00 09.03.2021 Источник: РБК
Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, сообщили РБК в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России. По его подсчетам, в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Тем самым, констатируют аналитики, был побит рекорд 2018 года — тогда за рубеж были поставлены 78,5 млн т продукции АПК на $25,8 млрд.
В прошлом году Россия также впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия в стоимостном выражении, то есть заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году, по данным Росстата, на которые ссылается Сизов, составил около $29,7 млрд, то есть на $1 млрд меньше, чем экспорт.
НОВОСТИ
- 11:05 09.03.2021
- Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
- 10:32 09.03.2021
- Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
- 10:20 09.03.2021
- Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
- 10:05 09.03.2021
- В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 24 человека, из них 22 - дети
- 10:00 09.03.2021
- МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом Олимпийского комитета Белоруссии
- 09:32 09.03.2021
- Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США
- 09:20 09.03.2021
- СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
- 09:05 09.03.2021
- Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью
- 09:00 09.03.2021
- Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией
- 08:55 09.03.2021
- Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать