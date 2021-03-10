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Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении

13:46 10.03.2021

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Глава департамента градостроительной политики Москвы
 Сергей Левкин отмечает, что столица РФ
внимательно следит за мировыми трендами в урбанистике.
Фото агентства "Москва"
Москва следует мировым трендам на создание комфортных городских территорий, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, по словам которого в столице РФ активно изучают передовые практики, чтобы сделать жизнь горожан удобной. «Мы уже ранее, - эту парадигму нам задал мэр Москвы Сергей Собянин, - начали выполнять работу, которая сейчас входит в понятие Urban Health («Здоровый город»). У нас есть стандарт «Моя улица», и другие, которые полностью соответствуют всем эти критериям. Кроме этого, мы внимательно изучаем стандарт Breeam Communities, который включает в себя категорию «Здоровье и благополучие», а она, в свою очередь, содержит критерии достижения повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц».

По словам Сергея Левкина, тезисы программы Urban Health закреплены в документах и нормативных актах некоторых городов. «В Москве в нормативных документах этого нет, мы этого не декларируем. Но мы понимаем, что наши кодексы и нормы уже предполагала нормы и подходы, которые ориентированы на человека, поэтому мы уже можем видеть результаты, когда в городе комфортно, уютно, чисто и безопасно», - уточнил глава департамента.

В Москве планируют провести исследование с использованием методик двух стандартов: активный дизайн (active design) и здоровые улица (healthy streets). «Активный дизайн касается двух основных категорий: «Городского дизайна», касающегося в первую очередь уличной сети и общественных пространств, а также «дизайн зданий и помещений». Анализ проводился только в части первой категории, учитывая связность улиц, влияние на снижение трафика, расширение пешеходной сети», - сообщил Левкин

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