Кабмин обсудит финансирование программы "туристического кешбэка"

07:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на программу "туристического кешбэка", помощь больным с коронавирусом и поддержку регионов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что речь идет о выделении Ростуризму в 2021 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для предоставления субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. "Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы "туристический кешбэк" текущего года, проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, - отметили в правительстве. - Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации".

Также кабмин обсудит предоставление Кемеровской области финансовой помощи для реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона до 2024 года. Этот регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещал на минувшей неделе. Кроме того, в повестке дня - выделение средств бюджетам других регионов, которые посетил премьер, - Республики Алтай, Республики Тыва, Новосибирской области. Также правительство обсудит дотацию Саратовской области на поддержание сбалансированности регионального бюджета.

Кроме того, в повестке дня - выделение средств на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Ее один вопрос, который обсудят члены кабинета, - подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году.