Экосистема Сбера поможет развивать торговые сети в Удмуртии

13:28

Сбер на круглом столе «Удмуртия для ретейлеров!» представил решения своей экосистемы, которые способны помочь развитию торговых сетей в республике. Ретейлеры обсудили с руководством региона свои потребности и планы, а также больше узнали о таких продуктах Сбера как СберАналитика (актуальная отраслевая и региональная аналитика на основе больших данных с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных) и СберФакторинг (финансирование и управление дебиторской/кредиторской задолженностью).

«Сбер заинтересован в развитии отношений между бизнесом и государством, и мы готовы всячески способствовать диалогу между сторонами, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Мы, как банк, давно и эффективно финансируем и госсектор, и предприятия торговли. Мы, как экосистема, предоставляем ретейлерам и госорганам широкий спектр решений и продуктов, среди которых облачные сервисы, биометрия, решения на основе big data и полный спектр финансовых продуктов. Мы рады, что именно на нашей площадке правительство Удмуртии и ключевые федеральные игроки в сегменте торговли смогли обсудить важные и актуальные вопросы, которые помогут наладить эффективное сотрудничество».

«Оборот розничной торговли в 2020 году составил более 239,5 млн руб., темп роста к прошлому году 95,4%, с учетом пандемии, - констатирует глава Удмуртии Александр Бречалов. - Прогноз роста на 2021 в сопоставимых ценах — 101%. У региона есть все возможности и интересные продукты для расширения географии и каналов продаж, а также для развития розничной торговли внутри республики, в том числе с помощью инструментов Сбера».