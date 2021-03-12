0
0
0
НОВОСТИ

В Центре Визенталя осудили отказ МИД Украины обсуждать переименование стадиона в Тернополе

12:05 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призыв МИД Украины к Израилю не касаться вопросов сохранения национальной памяти украинцев в связи с протестом еврейского государства против переименования стадиона в Тернополе в честь главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича неудивителен для страны, которая годами активно поощряла искажение фактов о Холокосте. Об этом заявил в интервью ТАСС глава иерусалимского бюро Центра им. Симона Визенталя, израильский историк Холокоста и главный охотник за нацистами Эфраим Зурофф.

"Это неудивительно для страны (Украины - прим. ТАСС), которая годами активно поощряла искажение фактов о Холокосте", - сказал Зурофф, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Олега Николенко, который на призыв посла еврейского государства на Украине Джоеля Лиона отменить решение Тернопольского горсовета о переименовании стадиона 10 марта заявил, что такие вопросы должны обсуждаться "на уровне историков", а не дипломатов, а также призвал Израиль не касаться вопросов сохранения национальной памяти украинцев.

"Один из важных признаков искажения правды о Холокосте - глорификация совершивших преступления Холокоста антисоветских деятелей. То, что произошло в Тернополе, - классический пример этого", - подчеркнул Зурофф.

9 марта Лион решительно осудил решение Тернопольского горсовета "присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана СС шуцманшафта-201 Романа Шухевича" и потребовал "немедленной отмены этого решения". Власти Тернополя 5 марта решили присвоить местному стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Свое решение депутаты пояснили необходимостью почтить таким образом память "героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:02 12.03.2021
В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России
0
25
12:00 12.03.2021
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
0
32
11:32 12.03.2021
Китай может оштрафовать Alibaba на рекордную сумму - WSJ
0
80
11:20 12.03.2021
В России выявили 9 794 заразившихся коронавирусом за сутки
0
108
11:05 12.03.2021
По итогам 2020 года в РФ снизилась ожидаемая продолжительность жизни
0
142
11:00 12.03.2021
Денежная база РФ в феврале увеличилась на 4,6% - ЦБ
0
132
10:32 12.03.2021
В 28 регионах России задержаны 72 подпольных оружейника - ФСБ
0
174
10:20 12.03.2021
Поклонская сообщила, что не получала предложений вновь баллотироваться в Госдуму
0
208
10:05 12.03.2021
Карьеру госслужащих хотели бы выбрать 37% россиян - исследование
0
200
10:00 12.03.2021
На охрану Рамзана Кадырова и его семьи за 5 лет потрачено из бюджета не менее 1 млрд руб - СМИ
0
223

Возврат к списку