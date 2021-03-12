В Центре Визенталя осудили отказ МИД Украины обсуждать переименование стадиона в Тернополе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призыв МИД Украины к Израилю не касаться вопросов сохранения национальной памяти украинцев в связи с протестом еврейского государства против переименования стадиона в Тернополе в честь главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича неудивителен для страны, которая годами активно поощряла искажение фактов о Холокосте. Об этом заявил в интервью ТАСС глава иерусалимского бюро Центра им. Симона Визенталя, израильский историк Холокоста и главный охотник за нацистами Эфраим Зурофф.

"Это неудивительно для страны (Украины - прим. ТАСС), которая годами активно поощряла искажение фактов о Холокосте", - сказал Зурофф, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Олега Николенко, который на призыв посла еврейского государства на Украине Джоеля Лиона отменить решение Тернопольского горсовета о переименовании стадиона 10 марта заявил, что такие вопросы должны обсуждаться "на уровне историков", а не дипломатов, а также призвал Израиль не касаться вопросов сохранения национальной памяти украинцев.

"Один из важных признаков искажения правды о Холокосте - глорификация совершивших преступления Холокоста антисоветских деятелей. То, что произошло в Тернополе, - классический пример этого", - подчеркнул Зурофф.

9 марта Лион решительно осудил решение Тернопольского горсовета "присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана СС шуцманшафта-201 Романа Шухевича" и потребовал "немедленной отмены этого решения". Власти Тернополя 5 марта решили присвоить местному стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Свое решение депутаты пояснили необходимостью почтить таким образом память "героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии".