Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств выступили против проведения выставки Евгении Васильевой
22:40 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Около 350 студентов и преподавателей Санкт-Петербургской Академии художеств потребовали отказаться от проведения выставки бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Она должна открыться завтра в музее Академии. Ректор учебного заведения Семен Михайловский назвал эту выставку оскорблением. Академия не имеет к ней никакого отношения, — сказал он «Эху Москвы в Петербурге».
Шесть лет назад бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву приговорили к пяти годам колонии за мошенничество. Через месяц ее условно-досрочно освободили. В прошлом году она стала почетным членом Российской Академии художеств. Эхо Москвы
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