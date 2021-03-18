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Подписки на переводы позволили клиентам Сбербанка сэкономить

17:14 18.03.2021

Менее чем за год сервисом подписок на переводы в Сбере воспользовались более 3,6 млн человек. В 2020 году компания отменила «внутрибанковский роуминг» и все переводы внутри Сбера для большинства граждан стали бесплатными. В пределах установленного лимита – 50 тыс. руб. в месяц переводы внутри Сбера осуществляются без комиссии, независимо от региона, а те кто переводит в месяц больше, могут воспользоваться подписками. Их три варианта - на 1 месяц, на 3 месяца и на 1 год.

Первый вариант чаще всего выбирают те клиенты Сбера, кто редко совершает крупные переводы, и он наиболее популярен. Подписка продляется автоматически, но за день до списания приходит смс или пуш-уведомление и продление можно отменить. Годовая подписка выгодна тем, кто часто переводит большие суммы. Сейчас ее можно оформить со скидкой 30%.

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