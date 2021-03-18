Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках

19:39

В праздничном концерте в «Лужниках», открывающем Дни Крыма в Москве, приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава России поздравил зрителей с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. «Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации», – заявил Путин.

По словам Собянина, Москва, Крым и Севастополь участвуют в масштабной программе регионального сотрудничества, в рамках которой ведется строительство и модернизация объектов социальной и культурной сферы, школ, детских садов, больниц, восстанавливается инфраструктура, проводится благоустройство парков. «Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан – в Москву. Мы становимся ближе и роднее», – сказал Собянин.

С 18 марта в Москве будут открыты выставки, посвященные жизни и истории Крыма, в городе будут работать шале, где можно будет выбрать гостиницу или санаторий для отдыха, больше узнать о туристических маршрутах, а также достопримечательностях полуострова.