Госдума ввела штрафы до 100 тыс. рублей для турагентов за работу без разрешения
13:20 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об административных санкциях за нарушения в сфере туристической деятельности, в том числе за оказание турагентом услуг при отсутствии у него такого права.
Согласно тексту, "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности", повлечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Аналогичные штрафы для должностных и юридических лиц будут предусмотрены за продвижение и реализацию туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между турагентом и туроператором, сформировавшим туристский продукт, соответствующего договора, сформированного туроператором.
Кроме того, Кодексом РФ об административных правонарушениях теперь будет предусмотрено, что невнесение туроператором сведений о турагенте, который осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта, в единый реестр или внесение этих данных с нарушением установленных правил повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Такие же санкции предусмотрены и за невнесение турагентом сведений о субагенте.
Если турагент передаст исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта при отсутствии у него такого права, то штраф также составит для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.
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