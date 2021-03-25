Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
15:12 25.03.2021
Сегодня на IX форуме финансовых инноваций FinNext 2021 председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о том, что в законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) необходимо внести поправки. По его словам, в Законе о ЦФА под цифровыми финансовыми активами подразумеваются криптовалюты, но с учетом разработки цифрового рубля Банком России и токенизированных безналичных рублей коммерческими банками, необходимо ввести разграничение между этими активами.
«Ведь цифровая валюта ЦБ — это тоже цифровая валюта и нужно сделать так, чтобы одно определение касалось криптовалют, а другое – цифровых валют, поддержанных фиатными деньгами», - заявил Аксаков. По его словам, появление цифровых валют потребует изменений в целый ряд законодательных актов: Гражданский кодекс, законодательстве о ЦБ, банковской деятельности, платежных системах и т.д. Также Аксаков отметил, что переход банков на цифровые валюты во многом будет зависеть от готовности ИТ-инфраструктуры.
«Сбербанк создал свою инфраструктуру и предлагает другим компаниям ее использовать – это конечно позволит ускорить развитие цифровых валют», - сказал Аксаков.
Зампред правления Сбера Анатолий Попов, также выступавший на форуме, озвучил основные сферы применения цифровых финансовых активов банков: аккредитивы, целевые кредиты, банковское сопровождение, госконтракты. «В прошлом году, в разгар пандемии, мы участвовали в кредитных госпрограммах – в частности, нами были выданы кредиты под 0% и 2%, направленные на поддержку занятости. При работающих механизмах токенизации расходование средств на зарплаты сотрудникам происходило бы при помощи смарт-контрактов, сегодня контроль происходит вручную», - отметил Попов.
На сегодняшний день Центробанк рассматривает заявку Сбера на регистрацию платформы по выпуску цифровых финансовых активов. После ее одобрения банк первым в России сможет совершать сделки на блокчейне при помощи смарт-контрактов.
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