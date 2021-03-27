Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
09:00 27.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать в апреле в виртуальном формате. Об этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу.
"Пока нет, но они знают, что приглашены", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров РФ и КНР на встречу. "Но я пока не говорил [об этом] ни с одним из них", - добавил Байден.
Как уточнили в Белом доме, на климатический саммит приглашены 40 мировых лидеров, в том числе Путин и Си Цзиньпин.
"Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на <...> саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля. Виртуальный саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире", - говорится в документе. В нем приводится список приглашенных, в котором перечислены, помимо прочих, имена президента РФ и председателя КНР. Кроме того, в числе приглашенных лидеры Бразилии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Польши, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Испании, Турции, ОАЭ, Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Саммит по климату подчеркнет безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий [в сфере борьбы с изменением] климата. Он станет важной вехой на пути к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата [КС-26], которая пройдет в Глазго в ноябре", - добавили в Белом доме.
В пресс-релизе также отмечается, что к моменту проведения саммита вашингтонская администрация намерена "объявить о постановке [для себя] амбициозной цели по выбросам к 2030 году". "Президент [США] в своем приглашении призвал лидеров использовать саммит в качестве возможности очертить, как их страны также будут способствовать более решительным устремлениям в сфере [борьбы с изменением] климата", - говорится в сообщении.
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