Общественная приемная «Совета матерей» открылась в Текстильщиках

11:41

В Юго-восточном административном округе Москвы по адресу 11-я ул.Текстильщиков,1 открылась общественная приемная «Совета матерей». По словам главы «Совета матерей», врача-педиатра Татьяны Буцкой приемная создана с учетом просьб жителей Текстильщиков.

«До сих пор многие мамочки, молодые семьи, пенсионеры не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают. А если и знают, то порой от общения с «бюрократическим аппаратом» опускаются руки. Мы хотим избавить людей от бюрократических преград в получении положенных им льгот и пособий», - сказала на открытие общественной приемной Татьяна Буцкая. Ранее многодетные семьи могли получать консультации «Совета матерей» на интернет-портале проекта, однако людям старшего возраста может быть более удобен формат личного общения с представителями организации.

«Мы должны сделать так, чтобы многодетные родители почувствовали себя настоящими героями, и к ним было соответствующее отношение в государстве, и в России будет уже не 10 процентов многодетных семей, а 30 и 40, - говорит Татьяна Буцкая. - И тогда вырастут новые счастливые поколения, государство выскочит из демографической ямы и пенсионный возраст мы будем уже не повышать, а снижать».