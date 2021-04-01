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У офиса Зеленского украинские радикалы провели митинг

19:30 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские радикалы провели в четверг акцию у здания офиса президента Владимира Зеленского, потребовав бороться с оппозицией, которая якобы является пророссийской "пятой колонной" в стране.

Как сообщило агентство УНИАН, митинг устроила организация "Национальный корпус" (запрещена в РФ). Участники мероприятия растянули перед зданием президентской администрации большой плакат с надписью "Пятая колонна - это не шутки" и фотографией главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Они держали еще несколько плакатов с изображениями представителей украинской оппозиции, в том числе Анатолия Шария.

Участники акции призывали власти расправиться с оппозиционными партиями, называя их врагами Украины и обвиняя в "заигрывании с Россией".

Ранее в четверг Медведчук в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что украинские радикалы "заточены властью" на борьбу с оппозиционными силами в стране. Он называет это "политикой запугивания", которая, по его словам, имеет целью борьбу с политическими оппонентами.

Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела 20 обысков у представителей общественной организации "Украинский выбор", лидером которой ранее был Медведчук, более чем в 10 регионах страны. СБУ утверждает, что участники "Украинского выбора" поддержали события, связанные с воссоединением Крыма с Россией, а ликвидация находившихся на полуострове ячеек организации была ими "имитирована".

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