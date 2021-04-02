Запрет на ввоз газетной бумаги из России Украина решила не вводить
21:05 02.04.2021 Источник: Интерфакс
Кабинет министров Украины изменил дату постановления №269 о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из Российской Федерации и исключил из него одну позицию - газетную бумагу в рулонах или листах.
Постановление №269, ранее исчезнувшее с сайта правительства, вновь обнародовано на нем, но теперь датировано 1 апреля вместе первоначальной даты 29 марта.
В документе по-прежнему указано, что он вступает в силу через десять дней после опубликования.
Как сообщалось, согласно постановлению, Украина запретит импорт из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, поверхностно-активных средств, других видов бумаги, картона, крафт-бумаги и крафт-картона, туалетной бумаги, косметических салфеток, полотенец для рук, скатертей и салфеток.
В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволока из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
НОВОСТИ
- 21:32 02.04.2021
- Руководство ЕС "косвенно вынуждает" Чехию купить в России "Спутник V"
- 20:10 02.04.2021
- Президент Зеленский: Наша армия способна дать отпор кому угодно...
- 19:45 02.04.2021
- Численность населения в России будет снижаться несколько лет - Голикова
- 19:15 02.04.2021
- Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности за февраль, 2021
- 18:30 02.04.2021
- Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону
- 18:30 02.04.2021
- Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд
- 18:25 02.04.2021
- Пуск модуля МКС "Наука" намечен на июль - Роскосмос
- 18:15 02.04.2021
- Американцы скупают Bentley, Lamborghini и Bugatti - исследование
- 17:40 02.04.2021
- КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к терроризму
- 17:12 02.04.2021
- Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 2021 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать