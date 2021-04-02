Запрет на ввоз газетной бумаги из России Украина решила не вводить

21:05 Источник: Интерфакс

Кабинет министров Украины изменил дату постановления №269 о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из Российской Федерации и исключил из него одну позицию - газетную бумагу в рулонах или листах.

Постановление №269, ранее исчезнувшее с сайта правительства, вновь обнародовано на нем, но теперь датировано 1 апреля вместе первоначальной даты 29 марта.

В документе по-прежнему указано, что он вступает в силу через десять дней после опубликования.

Как сообщалось, согласно постановлению, Украина запретит импорт из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, поверхностно-активных средств, других видов бумаги, картона, крафт-бумаги и крафт-картона, туалетной бумаги, косметических салфеток, полотенец для рук, скатертей и салфеток.

В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволока из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.