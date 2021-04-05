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Из-за жалоб чеченской диаспоры фильм «Тихий голос» сняли с программы «Артдокфеста» - СМИ

15:12 05.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм «Тихий голос» сняли с программы «Артдокфеста» из-за жалоб чеченской диаспоры. Организаторы показа сообщили, что к ним пришёл человек, представившийся Сулиманом, и попросил остановить прокат картины.

Он заявил, что «будут серьёзные последствия, если фильм покажут», передают представители «Артдокфеста».

Фильм «Тихий голос» рассказывает о спортсмене Хавадже, который сбежал из Чечни в Бельгию, поскольку его брат узнал о его нетрадиционной сексуальной ориентации и угрожал убийством. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пресс-секретарь фестиваля Екатерина Визгалова рассказала, что картину пришлось убрать из программы.

«Мы знаем, что у чеченской диаспоры достаточно много связей. В итоге мы фильм сняли с показа, потому что давление было оказано очень сильное. До сегодняшнего утра мы ещё думали, что будем его показывать. Но потом поступили звонки из неких органов, и нам пришлось принять такое решение: заменить фильм в программе на другой, тоже о Чечне он будет, но другой тематики — это фильм «Бессмертный». «Тихий голос» мы были вынуждены снять по соображениям безопасности».

По её словам, мужчина изначально обещал обратиться к властям.

«Этот человек был достаточно вежлив. Говорил очень спокойно. Разговор был достаточно долгий, объясняли ему, что не в силах снять фильм с показа, поскольку программа утверждена министерством культуры, она подавалась загодя со всеми описаниями фильмов. Одобрение Минкульта мы получили, билеты на него также были проданы. Человек хотел вызвать помощника своего какого-то, депутата или человека с какими-то полномочиями властными, но в итоге он ушёл и сказал, что будет работать напрямую с Минкультом, что так этого не оставит, действовать через другие инстанции, поскольку он пришёл убедить нас по-хорошему, что в Чечне нет геев, что фильм оскорбляет чеченский народ и поэтому должен быть убран с показа. Угроз как таковых от него не поступало, но слышалось серьёзное беспокойство».

Ранее организаторы «Артдокфеста» отменили показы фильмов в Санкт-Петербурге после жалоб активиста Тимура Булатова. Полиция и Роспотребнадзор опечатали несколько залов Дома кино для проверки на соблюдение антикоронавирусных ограничений.

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