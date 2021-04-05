Горьковский автозавод поставил автомобили скорой помощи в Узбекистан
16:57 05.04.2021
|Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Церемония передачи автомобилей состоялась в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Мобильный медицинский комплекс, созданный на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT», предназначен для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Мобильный центр состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые могут быть оснащены необходимым медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения. Фактически это два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести работу в комфортных условиях. В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое.
В базовом исполнении центр представляет собой два медицинских кабинета площадью до 8 кв. м, каждый из которых включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различного оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами. Применение мобильных медицинских комплексов способствует повышению доступности медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют стационарные медучреждения.
Машина скорой помощи «Соболь 4х4» сочетает высокую проходимость и хороший уровень комфорта. Высокие внедорожные характеристики обеспечиваются за счет подключаемого полного привода, блокировки дифференциала заднего моста, высокого клиренса и больших ходов подвески. Автомобиль имеет панорамное остекление, повышенную термо- и шумоизоляцию, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов, боковые панели отделаны износостойким композитным материалом. Внешние фонари позволяют освещать территорию, прилегающую к боковым и задним дверям. Автомобиль оснащен розетками на 12V и 220V, светодиодными потолочными лентами освещения, предпусковыми подогревателями двигателя и автономными отопителями салона, системами подачи кислорода и тележками-каталками со съемными носилками. Сиденья повышенной комфортности выполнены из специальных высокопрочных материалов.
«Очень значимо, что выбор при обновлении парка медицинских автомобилей был сделан в пользу техники знаменитого Горьковского автомобильного завода – одного из символов Нижнего Новгорода и ключевого предприятия автопрома России, – отметил Глеб Никитин. – В 1933 году через территорию Узбекистана проходил первый автопробег машин марки ГАЗ – Москва-Каракумы. Тогда автомобили прошли непростое испытание на выносливость в жарком климате. Сегодня лучшие традиции соединяются с современными технологиями. В инженерном центре ведутся разработки техники с учетом требований различных рынков. Естественно, география экспорта расширяется. Продукция поставляется уже в 40 стран. Каждый новый контракт – это успех. Машины, переданные сегодня, позволят улучшить медицинское обслуживание жителей республики, особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Высокое качество наших машин отметили коллеги из правительства Узбекистана и медики».
«Группа ГАЗ» сегодня – это пример компании, способной к постоянной трансформации: от достигнутого к следующим достижениям. Такие изменения стали возможными благодаря промышленнику и общественному деятелю Олегу Дерипаске, который более 10 лет назад поверил в российского автопроизводителя и инвестировал в масштабную модернизацию производства. И уже сегодня, опираясь на компетенцию собственных инженерных кадров, ГАЗ производит современные и востребованные автомобили, в том числе для решения широких социальных задач. Такой транспорт ГАЗ также продемонстрировал на выставке «Иннопром» в Ташкенте.
Линейка медицинских автомобилей ГАЗ представлена на выставке образцом модульного автомобиля «ГАЗель NEXT». Для жилищно-коммунального хозяйства предложен образец вакуумного автомобиля «ГАЗон NEXT», оснащенный газовым двигателем ЯМЗ-530 CNG. Для пассажирских перевозок – низкопольный микроавтобус «ГАЗель City», производство которого стартовало на Горьковском автозаводе в мае 2020 года. Еще один микроавтобус, продемонстрированный ГАЗом, – это «ГАЗель NEXT», оснащенная всем необходимым для перевозки школьников. Все автомобили – это новое поколение машин марки ГАЗ, созданное на базе современных технических решений, которые обеспечивают высокую функциональность, комфорт и безопасность пассажиров и низкую стоимость владения для эксплуатирующих организаций.
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