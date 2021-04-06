Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,79%

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,66%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,82% по сравнению с февралем и на 7,58% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,72% и 5,92% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,37% в месячном выражении и на 2,91% в годовом.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что инфляция в РФ в марте достигла пика и в ближайшее время начнет снижаться.