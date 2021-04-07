Цены на куриные яйца лидируют по темпам роста - Росстат

19:10 Источник: Интерфакс

Куриные яйца за неделю с 30 марта по 5 апреля подорожали на 2,1%, сообщил Росстат в среду. Причем темпы роста ускорились и в некоторых регионах достигли почти 8%. На предыдущей неделе они составили 1,3%. Яйца остаются лидерами по темпам роста цен на потребительском рынке.

Как уточнил Росстат, в 35 регионах яйца подорожали на 0,1-1,9%, в 34 - на 2-4%, в 12 - на 4,1-7,9%. В 4 субъектах цены на яйца не изменились.

Рост цен на мясо кур на минувшей неделе замедлился до 0,4% с 0,5% неделей ранее. В 42 регионах цены повысились на 0,1-1%, в 13 - на 1,1-4,8%. В 12 субъектах цены не изменились, в 18 - на 0,1-1,9%.