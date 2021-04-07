0
0
94
НОВОСТИ

Цены на куриные яйца лидируют по темпам роста - Росстат

19:10 07.04.2021 Источник: Интерфакс

Куриные яйца за неделю с 30 марта по 5 апреля подорожали на 2,1%, сообщил Росстат в среду. Причем темпы роста ускорились и в некоторых регионах достигли почти 8%. На предыдущей неделе они составили 1,3%. Яйца остаются лидерами по темпам роста цен на потребительском рынке.

Как уточнил Росстат, в 35 регионах яйца подорожали на 0,1-1,9%, в 34 - на 2-4%, в 12 - на 4,1-7,9%. В 4 субъектах цены на яйца не изменились.

Рост цен на мясо кур на минувшей неделе замедлился до 0,4% с 0,5% неделей ранее. В 42 регионах цены повысились на 0,1-1%, в 13 - на 1,1-4,8%. В 12 субъектах цены не изменились, в 18 - на 0,1-1,9%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 07.04.2021
Передача ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесена на 2023 год - источник
0
92
20:00 06.04.2021
Новое испытание американского гиперзвукового оружия завершилось неудачей - ВВС США
0
135
11:00 06.04.2021
Носитель "Посейдонов" подлодка "Белгород" будет нести службу на Тихом океане - источник
0
147
10:32 06.04.2021
Эксперты CNN заявили об обнаружении строящихся в Арктике военных баз РФ
0
159
22:40 05.04.2021
США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам
0
190
14:12 05.04.2021
ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
0
233
09:32 05.04.2021
Железнодорожные войска России приступят к строительству второй ветки БАМа
0
225
15:00 03.04.2021
На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"
0
355
14:35 03.04.2021
Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией
0
313
12:00 03.04.2021
Тихоокеанский флот провел в Японском море учения со срельбами
0
309

Возврат к списку