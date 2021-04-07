Ученые сообщают, что вплотную подошли к открытию "новой физики"

20:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые, работающие с экспериментом Muon g-2, огласили первые результаты замеров магнитных свойств мюонов, тяжелых собратьев электрона, которые вплотную приблизили научное сообщество к открытию новой физики за пределами Стандартной модели, описывающей взаимодействия всех элементарных частиц. Об этом в среду сообщил официальный представитель эксперимента Крис Полли, выступая на онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы двадцать лет ожидали этого результата - он критически важен для понимания того, что именно породило расхождения в замерах 20-летней давности и предсказаниях Стандартной модели. Мы удвоили точность замеров и не нашли ничего, что противоречило прошлым результатам. Это дает большие надежды на открытие "новой физики" в поведении мюонов", - заявил ученый.

За последние два десятилетия физики обнаружили множество намеков на существование "новой физики" за пределами Стандартной модели в поведении ряда элементарных частиц.