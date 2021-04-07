0
0
158
НОВОСТИ

Ученые сообщают, что вплотную подошли к открытию "новой физики"

20:22 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые, работающие с экспериментом Muon g-2, огласили первые результаты замеров магнитных свойств мюонов, тяжелых собратьев электрона, которые вплотную приблизили научное сообщество к открытию новой физики за пределами Стандартной модели, описывающей взаимодействия всех элементарных частиц. Об этом в среду сообщил официальный представитель эксперимента Крис Полли, выступая на онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы двадцать лет ожидали этого результата - он критически важен для понимания того, что именно породило расхождения в замерах 20-летней давности и предсказаниях Стандартной модели. Мы удвоили точность замеров и не нашли ничего, что противоречило прошлым результатам. Это дает большие надежды на открытие "новой физики" в поведении мюонов", - заявил ученый.

За последние два десятилетия физики обнаружили множество намеков на существование "новой физики" за пределами Стандартной модели в поведении ряда элементарных частиц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:33 07.04.2021
Директор Росгвардии: Наша задача - не дать экстремистам раскачать ситуацию
0
25
21:05 07.04.2021
Грызлов: Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня...
0
87
19:50 07.04.2021
Министры экономики G20 оценили перспективы восстановления мировой экономики
0
172
19:24 07.04.2021
Более половины граждан РФ, которым за 60, не пользуются Интернетом - опрос
0
191
19:10 07.04.2021
Цены на куриные яйца лидируют по темпам роста - Росстат
0
226
18:45 07.04.2021
МИД РФ: Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы
0
280
18:35 07.04.2021
Секретарь Совбеза РФ: Американцы в принципе не способны признать за собой вину...
0
293
18:18 07.04.2021
Лаборатории под контролем США могут создавать биологическое оружие - Патрушев
0
285
17:40 07.04.2021
Россия заработала на сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ $30-40 млрд - Fitch
0
284
17:12 07.04.2021
Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности - Минобрнауки
0
351

Возврат к списку