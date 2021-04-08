В России выявили 8 672 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 672, до 4 614 834. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 558. Всего уже выздоровели 4 239 038 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 365 против 374 днем ранее, до 101 845. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,21%, следует из данных штаба.
Новости
- 12:32 08.04.2021
- Граждане в РФ стали банкротиться в 1,8 раза чаще
- 12:20 08.04.2021
- В Петербурге проверят жалобу на «обнаженные скульптуры» в Эрмитаже
- 12:05 08.04.2021
- Число заключенных в России продолжает ежегодно сокращаться - доклад Совета Европы
- 12:00 08.04.2021
- Число россиян, отрицательно относящимся к мигрантам, увеличилось на 7,5% - замглавы АП
- 11:20 08.04.2021
- Более трети россиян считают налоговое бремя чрезмерным - опрос
- 11:05 08.04.2021
- Арестованный за шпионаж в пользу РФ офицер имел ограниченный доступ к документам - министр
- 11:00 08.04.2021
- РФ не получала ноту США об увязке позиции по возвращению в ДОН с сигналом Москве - Лавров
- 10:32 08.04.2021
- В Чехии уволили главу минздрава после отказа закупить «Спутник V»
- 10:20 08.04.2021
- В военной части на территории Дагестана загорелся танк
- 10:05 08.04.2021
- В случае появления парашютистов с флагами РФ Кравчук готов "застрелить" их
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать