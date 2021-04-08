В России выявили 8 672 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 672, до 4 614 834. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 558. Всего уже выздоровели 4 239 038 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 365 против 374 днем ранее, до 101 845. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,21%, следует из данных штаба.