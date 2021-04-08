Число заключенных в России продолжает ежегодно сокращаться - доклад Совета Европы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заключенных в России к началу 2020 года сократилось до 519 618 человек, тогда как на начало 2019 года в местах лишения свободы находились 563 166 заключенных, а еще годом ранее в тюрьмах насчитывалось 602 176 человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Совета Европы (СЕ), посвященном ситуации в европейских тюрьмах. Исследование, проведенное для СЕ Университетом Лозанны, в основном базируется на данных, предоставленных странами за период с января 2019 по 31 января 2020 года.

В то же время в исследовании отмечается, что Россия возглавила список стран с наибольшим числом заключенных. За ней следуют Турция (297 019), Великобритания (Англия и Уэльс, 82 868) и Польша (74 130). Далее в рейтинге находятся Франция (70 651) и Германия (63 399).

По положению на 31 января 2020 года в 51 (из 52) тюремной системе государств - членов Совета Европы насчитывалось 1 528 343 заключенных. Это соответствует общеевропейскому показателю численности заключенных в 103,2 человека на 100 тыс. жителей. В 50 пенитенциарных администрациях, по которым имеются данные как за 2019, так и за 2020 год, этот показатель снизился с 106,1 до 104,3 (-1,7%).

По состоянию на 31 января 2020 года страной с самыми высокими показателями контингента в тюрьмах в соотношении с численностью населения стала Турция (357 заключенных на 100 тыс. жителей). Россия находится на втором месте с 356 заключенными на 100 тыс. В то же время в докладе отмечается, что у РФ этот показатель снизился по сравнению с уровнем в 386,1 от 2019 года. Далее в списке следуют Грузия (264), Литва (220), Азербайджан (209), Чехия (197) и Польша (195).

Странами, где численность заключенных наиболее увеличилась за рассматриваемый период, стали Мальта (+15,2%), Кипр (+13,1%), Исландия (+11,7%) и Хорватия (10,3%). Страны же, где численность понизилась в наибольшей степени в соотношении к 300 тыс. населения, - это Молдавия (-15,5%), Люксембург (-12,3%), Россия (-7,8%) и Литва (-5,3%).

Согласно данным доклада, на одного сотрудника пенитенциарных заведений в среднем по Европе в 2020 году приходилось 1,6 заключенного. Этот показатель не изменился с 2019 года. Странами с наибольшим показателем стали Турция (4,8), Грузия (4,1), Греция, Сербия, Молдавия и Польша (2,6).