0
0
60
НОВОСТИ

Россия подпишет конвенцию о признании иностранных судебных решений

15:12 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту РФ подписать от имени Российской Федерации конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам от 2 июля 2019 года", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, конвенция была подписана 2 июля 2019 года Израилем, Украиной и Уругваем, однако в силу не вступила.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 08.04.2021
В России удалось серьезно замедлить темп снижения рождаемости - Голикова
0
70
15:00 08.04.2021
Путин сообщил Меркель о провокационных действия Киева на линии соприкосновения в Донбассе
0
157
14:32 08.04.2021
Заболеваемость ковидом в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза - Попова
0
156
14:12 08.04.2021
Азербайджан и Турция вновь проведут совместные военные учения
0
183
14:00 08.04.2021
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что подает в отставку
0
203
13:32 08.04.2021
Почти любой лексикон применим для описания резкой политики США в отношении РФ - Песков
0
261
13:20 08.04.2021
Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года - посол
0
221
13:06 08.04.2021
Песков назвал назначение спецпредставителя по "Северному потоку" прямым вмешательством США
0
265
13:00 08.04.2021
России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов - Песков
0
319
12:32 08.04.2021
Граждане в РФ стали банкротиться в 1,8 раза чаще
0
308

Возврат к списку