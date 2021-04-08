Россия подпишет конвенцию о признании иностранных судебных решений
15:12 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту РФ подписать от имени Российской Федерации конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам от 2 июля 2019 года", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, конвенция была подписана 2 июля 2019 года Израилем, Украиной и Уругваем, однако в силу не вступила.
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