Налоговая нагрузка на россиян одна из самых низких в мире - Минфин РФ
17:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Налоговая нагрузка на граждан России является одной из самых низких в мире. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ в ответ на данные опроса ВЦИОМ.
"Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%", - отмечается в сообщении.
Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан. Кроме того, за последние годы удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов. "Упрощены и ускорены механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Все эти изменения направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков и не увеличивать налоговую нагрузку", - говорится в сообщении Минфина.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым свыше половины россиян (52%) считают свое налоговое бремя достаточным, в то время как 36% полагают, что оно чрезмерно. По мнению 42% опрошенных, в настоящее время они платят больше налогов, чем пять лет назад, а 13% считают, что платят меньше.
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