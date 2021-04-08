В Париже полиция задержала двух священников за мессу без мер защиты от коронавируса

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижская полиция взяла под стражу в четверг двух священников, которые провели праздничную пасхальную службу, не соблюдая в церкви меры по борьбе с вирусом. Об этом сообщила газета "20 минут".

Задержанные подозреваются в "преднамеренном создании угрозы для жизни людей", "в создании группы численностью более шести человек и несоблюдении при этом ограничительных мер".

Как свидетельствуют материалы видеосъемки, во время четырехчасовой праздничной мессы в парижской церкви католиков-традиционалистов Сент-Эжен-Сент-Сесиль никто из священников и прихожан не носил масок. Люди находились близко друг к другу, не соблюдая установленных дистанций. Священники при обряде причащения клали облатки прямо в рот прихожанам, хотя с начала эпидемии введено правило, согласно которому они должны давать их им в руки.

Представитель парижской епископии выразил в связи с происшедшим возмущение несоблюдением установленных правил проведения церковных службы и санитарных норм в целом. Он осудил действия этих священников. Парижской прокуратурой 6 апреля ведется расследование происшедшего.